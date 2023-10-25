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Російська армія вбила підлітка у Бериславі, - Прокудін

Хлопцю було 13 років.

Російські окупаційні війська вкотре вбили українського підлітка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець”, - написав Прокудін.

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Як раніше повідомлялось, сьогодні вранці російська армія вкотре обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджена будівля підприємства.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 жовтня, росіяни здійснили 86 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив шість снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю заводу у Бериславському районі. Через російську агресію чотири людини дістали поранення.

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