Сили оборони продовжують вести наступ на двох напрямках та знищили три склади боєприпасів окупантів, – Генштаб

Українська армія продовжує вести наступ на двох напрямках, а також відбила атаку росіян поблизу Вербового в Запорізькій області. Крім цього військові знищили три склади боєприпасів окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Триває шістсот дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

У ніч на 25 жовтня російські терористичні війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено усі дрони-камікадзе.

Внаслідок падіння уламків БпЛА, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 47 авіаційних ударів та здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок удару керованою авіаційною бомбою по житловому кварталу міста Берислав Херсонської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Студенок, Старикове Сумської області; Вовчанськ, Охрімівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де силами оборони відбито 11 атак ворога. Також російські окупанти завдали авіаційного удару поблизу Новоселівського Луганської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в біля Надії та Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Григорівки та Верхньокам’янського Донецької області.

У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Виїмка, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Хромове Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут Силами оборони відбито 12 атак ворога.

Також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Семенівка, Авдіївка, Семенівка, Сєверне, Опитне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак ворога.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі населених пунктів Водяне, Новоукраїнка та Старомайорське Донецької області. Також завдав авіаційного удару біля Володиного Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника біля Вербового Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів понад 25 керованими авіаційними бомбами в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Херсон, Червоний Маяк, Антонівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Нагадаємо, у п'ятницю в Генеральному управлінні розвідки підтвердили знищення ворожого складу боєприпасів на території окупованого Донецька.