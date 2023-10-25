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Чернишов: підприємства теплової комунальної енергетики винні “Нафтогазу” 95 млрд гривень

Мова йде про старі борги та ті, що виникли за останні півтора року.

Чернишов: підприємства теплової комунальної енергетики винні “Нафтогазу” 95 млрд гривень
Фото: oilpoint.com.ua

Борги підприємств теплової комунальної енергетики перед НАК "Нафтогаз України" сягають 95 млрд гривень.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу голова правління компанії Олексій Чернишов.

"На жаль, ми з вами вже звикли до того, що борги переслідують енергетичну галузь. Неврегульовані борги, борги, які створені як наслідок певних політичних рішень, некомпенсованих дотацій, субсидій тощо. Я маю на увазі між підприємствами, урядом, муніципалітетами. На жаль, вони займають значну частину нашого портфеля", – сказав Чернишов.

За його словами, тільки за напрямом комуненерго борги перед "Нафтогазом" сягають 95 млрд гривень.

"Це величезна сума. Це частина старих боргів і тих, які створилися за останні півтора року. Я хотів би нагадати, що це борги за спожитий газ ще й за заниженою, врегульованою ціною. Це важливо", – наголосив він.

 

Попри це, за словами голови правління "Нафтогазу", компанія працює над тим, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно та забезпечити міста газом.

"Я особисто працюю практично кожного дня з мерами українських міст для того, щоби побудувати нормальну сучасну відповідальну систему взаєморозрахунків за спожитий газ. Ми не маємо нарощувати борги. Міста мають сплачувати за спожитий зараз ресурс і погашати старі борги", – зазначив Чернишов.

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Нагадаємо, голова групи Нафтогаз Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси і обговорив підготовку у громадах до зими. Найважливіші питання цих зустрічей — стабільність постачання газу для проходження опалювального сезону в містах, реструктуризація боргів та оплата за спожитий газ. Така комунікація дає можливість вирішити й інші проблеми, з якими великі міста стикаються напередодні опалювального сезону.

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