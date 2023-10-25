Чернишов: підприємства теплової комунальної енергетики винні “Нафтогазу” 95 млрд гривень

Мова йде про старі борги та ті, що виникли за останні півтора року.

Борги підприємств теплової комунальної енергетики перед НАК "Нафтогаз України" сягають 95 млрд гривень.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу голова правління компанії Олексій Чернишов.

"На жаль, ми з вами вже звикли до того, що борги переслідують енергетичну галузь. Неврегульовані борги, борги, які створені як наслідок певних політичних рішень, некомпенсованих дотацій, субсидій тощо. Я маю на увазі між підприємствами, урядом, муніципалітетами. На жаль, вони займають значну частину нашого портфеля", – сказав Чернишов.

За його словами, тільки за напрямом комуненерго борги перед "Нафтогазом" сягають 95 млрд гривень.

"Це величезна сума. Це частина старих боргів і тих, які створилися за останні півтора року. Я хотів би нагадати, що це борги за спожитий газ ще й за заниженою, врегульованою ціною. Це важливо", – наголосив він.

Попри це, за словами голови правління "Нафтогазу", компанія працює над тим, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно та забезпечити міста газом.

"Я особисто працюю практично кожного дня з мерами українських міст для того, щоби побудувати нормальну сучасну відповідальну систему взаєморозрахунків за спожитий газ. Ми не маємо нарощувати борги. Міста мають сплачувати за спожитий зараз ресурс і погашати старі борги", – зазначив Чернишов.

Нагадаємо, голова групи Нафтогаз Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси і обговорив підготовку у громадах до зими. Найважливіші питання цих зустрічей — стабільність постачання газу для проходження опалювального сезону в містах, реструктуризація боргів та оплата за спожитий газ. Така комунікація дає можливість вирішити й інші проблеми, з якими великі міста стикаються напередодні опалювального сезону.