Ціна на газ для населення має бути ринковою, це не обов’язково означає її зростання, – Чернишов

Після стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні необхідно запровадити енергетичний ринок. Ціна на газ для населення має бути ринковою.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо (впровадимо енергетичний ринок – ред.), тим буде краще. Цю зиму ми ще маємо пройти за умов регульованих тарифів, мораторію, який діє. Після цього ми маємо повернутися до цієї розмови", – зазначив він.

Чернишов додав, що проведення цієї реформи не обов’язково призведе до підвищення цін для споживачів.

"Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація у країні. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно. Я б не сказав, що це обов’язково призведе до підвищення цін. Я кажу про ринкові ціни. Ціна – це така річ, що ринкові ціни можуть бути й нижчими", – пояснив глава Нафтогазу.

Він додав, що держава має захищати ті верстви населення, які цього потребують. Сьогодні вони отримують субсидії.

"Проблема в тому, що сьогодні ті, хто мають сплачувати і можуть дозволити собі сплатити ринкові тарифи, також сплачують регульовані ціни. Тобто ті, хто потребує субсидій, так чи інакше будуть їх отримувати, а ось ті, хто цього не потребує, мають платити ринкову ціну", – сказав Чернишов.

Нагадаємо, в інтерв’ю lb.ua голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв про те, що до початку зими в українських газосховищах буде накопичено понад 16 млрд кубометрів газу. Таких запасів абсолютно достатньо, щоб упевнено пройти зиму.