“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
ГоловнаЕкономікаДержава

Ціна на газ для населення має бути ринковою, це не обов’язково означає її зростання, – Чернишов

Ця зима пройде за умов регульованих тарифів.

Ціна на газ для населення має бути ринковою, це не обов’язково означає її зростання, – Чернишов
Фото: надано пресслужбою

Після стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні необхідно запровадити енергетичний ринок. Ціна на газ для населення має бути ринковою.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо (впровадимо енергетичний ринок – ред.), тим буде краще. Цю зиму ми ще маємо пройти за умов регульованих тарифів, мораторію, який діє. Після цього ми маємо повернутися до цієї розмови", – зазначив він.

Чернишов додав, що проведення цієї реформи не обов’язково призведе до підвищення цін для споживачів.

"Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація у країні. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно. Я б не сказав, що це обов’язково призведе до підвищення цін. Я кажу про ринкові ціни. Ціна – це така річ, що ринкові ціни можуть бути й нижчими", – пояснив глава Нафтогазу.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Він додав, що держава має захищати ті верстви населення, які цього потребують. Сьогодні вони отримують субсидії.

"Проблема в тому, що сьогодні ті, хто мають сплачувати і можуть дозволити собі сплатити ринкові тарифи, також сплачують регульовані ціни. Тобто ті, хто потребує субсидій, так чи інакше будуть їх отримувати, а ось ті, хто цього не потребує, мають платити ринкову ціну", – сказав Чернишов.

Нагадаємо, в інтерв’ю lb.ua голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв про те, що до початку зими в українських газосховищах буде накопичено понад 16 млрд кубометрів газу. Таких запасів абсолютно достатньо, щоб упевнено пройти зиму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies