АМКУ оштрафував на 50 млн грн дві компанії, дотичні до "Північного потоку-2"

Німецька та люксембурзька компанії сплатять до українського держбюджету 50 млн грн.

Про це повідомив керівник Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Йдеться про німецьку «BASF S.E» та люксембурзьку «LetterOne Holdings SA». У 2019 році вони без дозволу АМКУ здійснили концентрацію, створивши компанію «Wintershall DEA AG».

"Згадані компанії на той час були дотичні до проєкту «Північний потік - 2», хоча, як зазначають їхні представники, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, вийшли з нього. Втім, це не скасовує того факту, що концентрація була проведена без дозволу Антимонопольного комітету України – за це кожна з двох компаній заплатить по 25 мільйонів гривень до українського бюджету", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, днями СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету, який за хабарі "заплющував очі" на порушення монополістів.

Торік АМКУ оштрафував ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС трейд") на 80 млн грн за повідомлення неповних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника з Росії.