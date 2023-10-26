Життєва філософія і прогнози на майбутнє Ігоря Фісуна, власника УКРКАРТ

Український портал Delo.ua опублікував інтерв'ю з Ігорем Фісуном, власником УКРКАРТ і акціонером ОКСІ БАНКу, щоб обговорити його погляди на розвиток українського фінтеху під час війни та власну життєву філософію.

Ігор Фісун, український підприємець та експерт у галузі фінансових технологій, який розповів про свій досвід та перспективи розвитку фінтеху в Україні. Він також поділився своїми думками про війну та державу після перемоги.

Щодо війни, Ігор Фісун підкреслив, що він, як і багато українців, активно підтримує Збройні Сили України та робить усе можливе для перемоги країни. Він також зазначив, що обидва його бізнеси, УКРКАРТ та ОКСІ БАНК, продовжують розвиватися та приносити користь Україні, незважаючи на війну. Відділення ОКСІ БАНКу у Києві вже відновило свою роботу, а нове відділення відкрито на Подолі.

Щодо майбутньої України після перемоги, Ігор Фісун підкреслив важливість створення сучасної, демократичної держави з міцною обороною та активною громадянською участю. Він також висловив надію, що Україна стане країною інновацій, привабливою для інвесторів та здатною швидко відновити свою державу після війни.

Щодо мовного питання в Україні, Ігор Фісун розповів, що він завжди спілкується українською мовою з рідними та друзями, і відзначив важливість мови для формування національної ідентичності. Експерт також підтримав ідею поступового переходу на українську мову, враховуючи, що процес зросійщення тривав десятиліттями і не може бути виправлений за один день.

Щодо російської версії на ресурсах бізнесів, Ігор Фісун висловив негативне ставлення до цього і вважає, що це спроба «сидіти на двох стільцях».

У заключенні інтерв'ю, Ігор Фісун поділився своєю філософією життя, де активне навчання, бажання діяти та впевненість у власних здібностях завжди були ключовими факторами його успіху. Він також відкинув звинувачення у зв'язку з Росією як необґрунтовані та вказав на спробу використати глобальні тенденції для власних корисливих цілей.

Інтерв'ю з Ігорем Фісуном відображає його глибокий патріотизм та віру в майбутнє України, незважаючи на виклики, з якими стикається країна. Він підтримує розвиток українського фінтеху та активно працює на користь своєї країни та громадян.