На острові Мадейра планують влаштувати біткоїн-хаб, - Сергій Тронь

Відомий криптоінвестор, власник компанії White Rock Management Сергій Тронь у своїй колонці для сайту Minfin підбив головні підсумки однієї з ключових подій у світі криптоіндустрії – конференції Bitcoin Amsterdam. На його думку, головні тренди галузі – глобальна біткоінізація, інтеграція у класичні фінансові ринки, побудова біткоїн-інфраструктури по всьому світу, інновації та нові підходи. Одним з важливих подій у світі крипти Сергій Тронь назвав запуск криптохабу на острові Мадейра.

«Цікаву тему порушив і Мігел Альбукерке – очільник регіонального уряду Португалії на острові Мадейра, який запропонував там влаштувати криптовалютний хаб. Він хоче зробити з Мадейри перший біткоїн-центр Португалії — у цій країні, як відомо, зараз активно розвивається криптоіндустрія. Як видно, Мігель і, можливо, інші політики прагнуть скористатися цим, що, безумовно, заслуговує на підтримку. Як і інші політики, готові підтримувати нашу галузь конкретними діями, а не порожніми обіцянками. Альбукерке зокрема лобіює звільнення крипти від прибуткового податку, що точно приверне інвестиції на його острів, коли відбудуться законодавчі зміни», - пише Сергій Тронь.

Серед спікерів, які вразили криптоінвестора, він відзначив легендарного криптографа, шифропанка та CEO Blockstream Адама Бека, який розповідав про криптовалютний ландшафт та його перспективи.

Також учасники порушували тему надмірного інтересу до ціни біткоїна, певного зациклювання на ціні монет.

«Звісно, добре, коли курс монети зростає, що збільшує увагу. Однак курс BTC не повинен ставати самоціллю, не можна думати лише про нього. Важливо не забувати, що це децентралізований інструмент, який має виконувати іншу важливу функцію забезпечення свободи», - вважає Сергій Тронь.

На його думку, як учасникам ринку, так і владі різних країн потрібно зберегти баланс. Криптогалузь змушена погоджуватися на розумне регулювання для активного розвитку, проте регулятор не повинен переходити межу, яка істотно обмежуватиме свободу крипторинку. Адже саме свобода, за словами Сергія Тронь, є однією з ключових цілей, під яку створювався біткоїн та інші монети.

«Біткоїн повинен давати людям можливість зберігати анонімність, із чим вже виникають проблеми. А також бути інструментом для розрахунків, транзакцій. Не можна на чільне місце ставити тільки інвестиційні мотиви і бажання нажитися на курсовій різниці. Він нагадав про те, що влада має можливість відстежувати людей, які стоять за певними транзакціями. Це ризик, про який не можна забувати», - вважає криптоінвестор.

Сергій Тронь зробив висновок, що біткоїн набирає популярності у світі, ним починають активно користуватися у повсякденному житті, стежать за розвитком і хочуть більше знати про новинки. Тому просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення криптограмотності, інвестор вважає важливими та потрібними.

«Будь-які заходи чи освітні проекти, безсумнівно, матимуть попит. Особливо з боку молоді. Чому, до речі, сприяють криптоентузіасти і організатори Bitcoin Amsterdam-2023 у тому числі. Усім підліткам до 12 років цими вихідними забезпечувався безкоштовний вхід на захід, а студенти могли отримати пільги під час подання заявки. Впевнений, інтерес юних умів і надалі будуть стимулювати — це наше майбутнє», - підсумував Сергій Тронь.

Нагадаємо, конференція Bitcoin Amsterdam пройшла 12-13 жовтня 2023 року. Її організатори – Bitcoin Magazine та BTC Inc спільно з Amsterdam Decentralized. Це найбільший біткоїн-захід у Європі. Трансляція першого та другого дня заходу вже доступна для перегляду.

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