Близьке майбутнє «зеленого» біткоїну

У середині травня в Маямі (США) пройшла конференція Bitcoin 2023. Це найбільша подія за рік, на якій учасники ринку обговорюють важливі питання – від філософії біткоїну до легалізації криптовалют. Однією з тем обговорення були екологічні ризики та вуглецева нейтральність.

Сергій Тронь, власник White Rock Management, виступ на конференції Bitcoin 2023

Чи можливе «озеленення» біткоїну

Там де майнінг, там і дискусія про екологічні ризики. Як на мене, то ця проблема гіперболізована. Шкода від майнінгу біткоїну не більша, ніж від інших видів виробництв. Досі не проведено жодної об’єктивної оцінки впливу майнінгу на екологію, багато хто намагається спекулювати на цьому питанні.

Майнінг моєї компанії White Rock Management є на 100% дружнім до навколишнього середовища, з використанням енергії від гідрогенерації або потокового газу. WRM є членом усіх міжнародних асоціацій із захисту клімату, а також відповідає корпоративним нормам ESG. Ми принципово виробляємо тільки зелений біткоїн.

Впевнений, що серед майнерів зелена енергетика в найближчий час стане ще популярнішою. Вже існують проєкти, що використовують сонячну енергію, але їхній недолік у низькій ефективності за рахунок постійної подачі енергії. Успішно розвиваються проєкти з майнінгу на атомній генерації, переважно у США. Майнери перебувають у постійному пошуку альтернативних джерел електроенергії, які не застосовуються в класичному виробництві.

White Rock Management реалізувала проєкт у Техасі з переробки потокового газу (flare gas) в електроенергію, яка надалі використовується для забезпечення роботи дата-центру. Це унікальний кейс, коли побічний продукт горіння не утилізується, не забруднює атмосферу, а стає джерелом для майнінгу.

Сергій Тронь, власник White Rock Management, виступ на конференції Bitcoin 2023

Перспективи України

На конференції обговорювали перспективи країн, де влада планує легалізувати криптовалюти. Серед таких країн – Україна. Легалізація криптовалют в нашій країні за правильного підходу може стимулювати економічне зростання, залучати інвестиції, створювати робочі місця та сприяти інноваціям у країні.

Насамперед Україна має продемонструвати велику відкритість до інновацій. Характер українців чимось схожий за основними принципами з біткоїном: свобода, яка є безцінною, сила та потужність.

На жаль, зараз неможливо повністю визначити шкоду, яку завдано промисловим підприємствам через війну. Попередні оцінки вказують на катастрофічну ситуацію для промисловості, щонайменше понад 400 промислових підприємств знищено або суттєво пошкоджено. Позитивним фактором для енергосистеми є синхронізація енергосистеми України з Entso-E (з березня 2022 року), що дозволяє вийти на преміальні ринки Європи. Але пошкодження енергетичної інфраструктури не дозволяють суттєво наростити експорт, а будівництво нових ЛЕП, відновлення пошкоджених і модернізація існуючих – це тривалі й капіталомісткі процеси.

Отже, що на нас чекає тривалий період, коли генерація буде обмежена спадом споживання, а також мережевими проблемами. Хоча в перспективі виробництво цифрових активів може стати ефективним і необхідним інструментом для енергосистеми України у післявоєнні роки.

Bitcoin Magazine Ukraine – хаб для українського біткойн-комюніті

Майк Джермано, президент Bitcoin Magazine, Сергій Тронь, власник White Rock Management та Джованні Сальветті, голова Rothschild & Co. в СНД

Значну роль у популяризації біткоїна в Україні відіграє наш проєкт Bitcoin Magazine Ukraine. Ми з командою шукали комʼюніті, яке могло б розділити з нами основні цінності біткоїна, і свій вибір зупинили на команді професіоналів, яка створила український офіс світового видання з найкращим контентом та експертизою.

Наша мета – едукаційна. Ми забезпечуємо доступ спільноти до світових спікерів та лідерів думок в індустрії, а також збирати топів і простих хлопців в одному місці, допомагаючи налагодити комунікацію. Bitcoin Magazine надає українцям світовий контент із кращою аналітикою, право самим обирати та визначати майбутні ризики. Криптограмотність є ключовим фактором майбутнього розвитку, тому потрібна реалізація освітніх проєктів.

У наших планах – провести масштабну конференцію в Україні із запрошенням топспікерів та експертів світового рівня. Важливими є також проведення щомісячних мітапів Bitcoin Magazine в Україні задля масштабування та інтеграції українських талантів у світову індустрію.