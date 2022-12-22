Мінцифри планує через "Дію" навчити українців криптограмотності

Старт курсу заплановано на лютий на порталі Дія.Цифрова освіта.

В Україні запускають безоплатний курс із криптограмотності.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Мета курсу — навчити українців грамотно використовувати криптоактиви. У міністерстві кажуть, що це "відкриє нові можливості розвитку для бізнесу та людей".

Початок навчань заплановано на лютий на порталі Дія.Цифрова освіта.

"Запуск ринку криптоактивів стане потужним стимулом для розвитку цифрової економіки. Важливо, щоб українці були готові до цього. Тож запускаємо безоплатний базовий курс із криптограмотності. Програму розробили експерти форсайту «Віртуальні активи 2030». Вона передбачає навчання у форматі тренажера", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше українська кіберполіція доєдналася до міжнародного проєкту з протидії “відмиванню” коштів із використанням віртуальних активів.