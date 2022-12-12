United24 залучила до співпраці Uber, щоб зібрати мільйон доларів на реанімобілі

Uber просуватиме фандрейзингову кампанію Keep Ukraine Moving у своєму застосунку у США, Канаді та Європі.

United24 залучила до співпраці нового партнера - компанію Uber.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Uber допоможе зібрати мільйон доларів на реанімобілі для українських медиків, а згодом подвоїть суму.

"Uber просуватиме фандрейзингову кампанію Keep Ukraine Moving у своєму застосунку у США, Канаді та Європі, розповідаючи історії хоробрих українських водіїв, які допомагають країні під час війни. Так мільйони людей по всьому світу дізнаються про нашу платформу та те, наскільки важливо підтримати Україну", - розповів міністр.

Він додав, що за 7 місяців роботи платформи вдалося об'єднати довкола підтримки нашої держави мільйони донорів зі 110 країн, а також сотні міжнародних компаній.

"Завдяки роботі платформи уже придбали 90 автівок швидкої допомоги. Але для порятунку життів потрібно набагато більше машин", - додав Федоров.

Нагадаємо, за п’ять місяців роботи United24 вдалося зібрати майже 200 млн доларів внесків.

Наприкінці листопада амбасадори платформи зустрілися з Президентом України і оголосили спільний збір на генератори.