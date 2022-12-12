Франція передала Україні шість гаубиць TRF1 та 18 САУ Caesar, – міністр оборони

Міністр оборони Себастьян Лекорню розповів, яку військову техніку Україна вже отримала від Франції.

Про це повідомляє Ouest-France.

За його словами, Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб.

Серед них шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale".

Також уряд Франції передав Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання) та боєприпаси різних калібрів.

Нагадаємо, Франція надала Україні 100 потужних генераторів.