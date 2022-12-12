Франція передала Україні шість гаубиць TRF1 та 18 САУ Caesar, – міністр оборони

Міністр оборони Себастьян Лекорню розповів, яку військову техніку Україна вже отримала від Франції.
Про це повідомляє Ouest-France.
За його словами, Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб.
Серед них шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale".
Також уряд Франції передав Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання) та боєприпаси різних калібрів.