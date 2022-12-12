Це дає можливість зберегти фахівцям життя.

На деокупованій території Харківської та Херсонської областей використовуватимуть роботизовані комплекси для розмінування.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що впродовж двох тижнів вибухотехніків Нацполіції навчали розміновувати роботизованою технікою.

"Завдяки її використанню, можна розміновувати об’єкти дистанційно. Відстань може сягати до кілометра, адже комплекси оснащені відеокамерами. Це дає можливість зберегти фахівцям життя та здоров'я", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.