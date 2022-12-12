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У Херсоні затримали трьох жителів, котрі збирали голоси за проведення псевдореферендуму

При цьому радили жителям ставити відмітки "за".

У Херсоні затримали трьох жителів, котрі збирали голоси за проведення псевдореферендуму.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Зловмисники збирали голоси в Бериславському районі на підтримку псевдореферендуму щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання до Росії. Ця "кампанія" тривала упродовж 23-27 вересня. 

"Вони приходили до домівок місцевих мешканців у декількох селах району, роздаючи їм так звані "бюлетені" для проведення псевдореферендуму. При цьому рекомендували ставити відмітки "за". Після цього підозрювані передали використані бюлетені голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшої фальсифікації результатів", - розповіли в прокуратурі.

Зловмисників затримали і повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вони перебувають під вартою.

Фото: Пресслужба прокуратури Херсонської області

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала кадровика російського МВС на Херсонщині, котра вербувала українців до лав окупантів.

До цього в Херсоні піймали зловмисника, який допомагав росіянам створити аналог ФСБ в області.

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