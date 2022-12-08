СБУ затримала кадровика МВД РФ на Херсонщині, яка вербувала громадян до лав окупантів

Служба безпеки в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрила трьох поплічників ворога. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "Главного управления МВД Херсонской области".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед них - керівниця одного з "кадрових" підрозділів псевдооргану. Саме ця особа розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором", - йдеться у повідомленні.

При цьому вона особисто підшукувала "однодумців", яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу.

Після звільнення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись, поки співробітники СБУ не встановили її місцезнаходження. Зараз колаборантка знаходиться під вартою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) КК України.

Ще двома ворожими поплічницями виявились колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік агресора. За що були призначені "инспектором отдела кадров ГУ МВД РФ Херсонской области" та "специалистом Федеральной миграционной службы МВД РФХерсонской области".

За декілька днів до звільнення міста вони втекли до тимчасового окупованих районів півдня України.

Стосовно них зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду.

Наразі тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Повідомляється, що розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління і Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ в АР Крим, Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС. Окупанти призначили її "заступницею керівника" Курилівської громади.