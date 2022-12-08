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На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко

У грудні йому мало виповнитися 27 років.

На війні з Росією загинув учасник "Ліги Сміху", комедійний актор і ведучий Ярослав Гаркавко.

Про це повідомили у Telegram-каналі Ліги сміху.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов’язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", – йдеться у дописі.

Фото: Ліга Сміху

У грудні Ярославу Гаркавку мало виповнитися 27 років. Він був учасником команд "ОГО" та інародного театру абсурду "Воробушек".

 

Нагадаємо, на війні загинув артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець. 

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