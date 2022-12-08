​Тепло у домівки отримали 60% мешканців Херсона

Понад половина споживачів Херсона підключені до місцевої ТЕЦ і отримують тепло.

Про це повідомляє у Facebook НАК “Нафтогаз України”.

Згідно з повідомленням, станом на 8 грудня у Херсоні 60% споживачів компанії отримали опалення.

"Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель. Наразі саме на них лежить основна робота", – йдеться у повідомленні.

В компанії пояснили, що через значні руйнування складно відновити постачання одразу в усі оселі.

“Кожного дня, попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці продовжують титанічними зусиллями повертати базові послуги містянам”, – зазначили у Нафтогазі.

Нагадаємо, станом на 8 грудня електропостачання у Херсоні було відновлено на 88%.