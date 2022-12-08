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СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
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СБУ знайшла у чотирьох єпархіях УПЦ МП крадені ікони, російські паспорти священників і “перепуски федеральних радників РФ”

У жіночому монастирі був виявлений прапор “Новоросії” і багато російської пропагандистської літератури.

СБУ знайшла у чотирьох єпархіях УПЦ МП крадені ікони, російські паспорти священників і “перепуски федеральних радників РФ”
Фото: СБУ

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

Фото: СБУ

За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

“На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону”, – розповіли в СБУ.

Фото: СБУ

В результаті подальшого огляду церковних приміщень також було знайдено перепустки, виписані на ім’я “федерального советника военно-гражданской администрации РФ” та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону росіянами.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої “Новоросії” та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

Фото: СБУ

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. Також у чоловічому монастирі знайшли тітушок, які не могли пояснити, хто вони і що там роблять. 

Фото: СБУ

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські “підручники”, в яких вихваляють кремлівський режим.

 

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що протягом декількох тижнів правоохоронці активізували безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП). У різних областях знаходили агітаційні матеріали, що виправдовують вторгнення Росії в Україну, шеврони бойовиків та навіть осіб, які можуть нести загрозу безпеці. У деяких духівників познаходили російські паспорти.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією. Це та єпархія, де СБУ під час безпекових заходів виявила архімандрита Никиту і 17-річного хориста без одягу.

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