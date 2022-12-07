Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України 7 грудня проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Цього разу йдеться про:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон)

Управління Черкаської єпархії УПЦ

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси)

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси)

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)

релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району)

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – повідомили в СБУ.

Правоохоронці за участі представників церкви проводять огляд території і приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ наголосила, що діє в межах Конституції України, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Нагадаємо, що протягом декількох тижнів правоохоронці активізували безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП). У різних областях знаходили агітаційні матеріали, що виправдовують вторгнення Росії в Україну, шеврони бойовиків та навіть осіб, які можуть нести загрозу безпеці. У деяких духівників познаходили російські паспорти.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією. Це та єпархія, де СБУ під час безпекових заходів заскочила архімандрита Никиту за фізичною близькістю з 17-річним хористом. Щоправда, це не завадило митрополиту Онуфрію зробити з Никити єпископа.

Минулого тижня РНБО ініціювала заборону повʼязаних із Росією релігійних організацій – після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Також РНБО було доручено "забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”.

Також Рада нацбезпеки і оборони склала список осіб для застосування персональних санкцій. До нього потрапили, зокрема, ексдепутат, диякон Вадим Новінський та намісник Києво-Печерської Лаври.