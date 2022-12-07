У Києві водіїв просять не виїжджати на вулиці без потреб через снігопад

У Києві сьогодні – снігопад. Водіїв просять не виїжджати на вулиці без потреби.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Так, станом на 10:00 7 грудня на вулиці столиці виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки. Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.

Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами.

"Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", – закликали в КМВА.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Данії 27 людей ночували в магазині IKEA через сильний снігопад.