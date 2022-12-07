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За добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів, – Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 92 740 військових.

За добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів, – Генштаб
Фото: надано автором

За минулу добу Зброіні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 92 740 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано
  • танків – 2935 (+6)
  • бойових броньованих машин – 5909 (+4)
  • артилерійських систем – 1923 (+8)
  • РСЗВ – 395 (+0)
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0)
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21)
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ вночі збили 14 дронів-камікадзе "Shahed". Крім того, протиповітряною обороною збито один "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники.

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