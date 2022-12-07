Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками і ракетами С-300, є поранені

Постраждали троє людей, у тому числі дівчина 15 років.

Російські окупаційні війська вночі атакували Запорізьку область безпілотниками і ракетами.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. В одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років", - написав він.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 - отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА. Зруйноване відбудуємо!", - наголосив Старух.

Нагадаємо, вдень 5 грудня у Запоріжжі і області пролунали вибухи, частина з них була відлунням ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдалою роботою Сил протиповітряної оборони.