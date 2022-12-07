Через російську агресію в Україні пошкоджено десятки тисяч га лісу, – ОГП

Майже 650 тисяч гектарів лісу потребує розмінування.

Унаслідок бойових дій з 24 лютого через російську агресію пошкоджено десятки тисяч гектарів лісу.

Про це йшлося під час наради керівників правоохоронних та інших державних органів щодо охорони та збереження лісів, повідомили в Офісі генпрокурора.

У 70 % випадків вона є причиною лісових пожеж, кількість яких збільшилася у рази.

Майже 650 тисяч гектарів лісу потребує розмінування.

“Це вимагає від уповноважених державних органів вжиття додаткових заходів, передусім в регіонах, де спостерігається ріст злочинності на цьому напрямі”, – йдеться у повідомленні.

Учасники спільної наради прийняли постанову, яка передбачає проведення низки узгоджених заходів. Їх виконання сприятиме захисту державних і суспільних інтересів, охороні та збереженню лісів, як унікального національного багатства.