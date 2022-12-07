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Через російську агресію в Україні пошкоджено десятки тисяч га лісу, – ОГП

Майже 650 тисяч гектарів лісу потребує розмінування. 

Через російську агресію в Україні пошкоджено десятки тисяч га лісу, – ОГП
Фото: ДСНС

Унаслідок бойових дій з 24 лютого через російську агресію пошкоджено десятки тисяч гектарів лісу. 

Про це йшлося під час наради керівників правоохоронних та інших державних органів щодо охорони та збереження лісів, повідомили в Офісі генпрокурора.

У 70 % випадків вона є причиною лісових пожеж, кількість яких збільшилася у рази. 

Майже 650 тисяч гектарів лісу потребує розмінування. 

“Це вимагає від уповноважених державних органів вжиття додаткових заходів, передусім в регіонах, де спостерігається ріст злочинності на цьому напрямі”, – йдеться у повідомленні. 

Учасники спільної наради прийняли постанову, яка передбачає проведення низки узгоджених заходів. Їх виконання сприятиме захисту державних і суспільних інтересів, охороні та збереженню лісів, як унікального національного багатства.

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