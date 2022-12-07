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На Вінниччині посадовців лісгоспу підозрюють у махінаціях з деревиною на 32 млн грн

До складу злочинної групи входило 10 учасників.

На Вінниччині посадовців лісгоспу підозрюють у махінаціях з деревиною на 32 млн грн
Фото: ssu.gov.ua

У Вінницькій області судитимуть посадовців лісгоспу, яких викрили на махінаціях з лісодеревиною на понад 32 млн грн.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До складу організованої злочинної групи входило 10 учасників – посадовці та місцеві мешканці. Справа стосовно сімох фігурантів вже розглядається в суді.

Фігуранти налагодили “схему” з реалізації необлікованої лісопродукції, а також збут якісної деревини за заниженими цінами. 

Унаслідок такої діяльності державі було завдано збитків на суму понад 32,5 млн грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи з міжрегіональними зв’язками скеровано до суду. 

Посадовцям лісгоспу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. 

Раніше до суду була скерована справа стосовно сімох учасників цієї злочинної групи.

Нагадаємо, відповідно до рішення Кабінету Міністрів, в Україні реформують лісову галузь. 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають ДСП "Ліси України", а замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства утворять 9 регіональних офісів.

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