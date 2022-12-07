На Вінниччині посадовців лісгоспу підозрюють у махінаціях з деревиною на 32 млн грн

У Вінницькій області судитимуть посадовців лісгоспу, яких викрили на махінаціях з лісодеревиною на понад 32 млн грн.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
До складу організованої злочинної групи входило 10 учасників – посадовці та місцеві мешканці. Справа стосовно сімох фігурантів вже розглядається в суді.
Фігуранти налагодили “схему” з реалізації необлікованої лісопродукції, а також збут якісної деревини за заниженими цінами.
Унаслідок такої діяльності державі було завдано збитків на суму понад 32,5 млн грн.
Наразі обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи з міжрегіональними зв’язками скеровано до суду.
Раніше до суду була скерована справа стосовно сімох учасників цієї злочинної групи.
Нагадаємо, відповідно до рішення Кабінету Міністрів, в Україні реформують лісову галузь. 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають ДСП "Ліси України", а замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства утворять 9 регіональних офісів.