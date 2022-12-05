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Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок судді, яка віддала газ "Укргазвидобування" компанії Онищенка

Справу направили на новий судовий розгляд. 

Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок судді, яка віддала газ "Укргазвидобування" компанії Онищенка
Татьяна Денисюк
Фото: KHARKIV Today

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС, яким суддю Господарського суду Харківщини було визнано невинуватою в справі "Укргазвидобування".

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ідеться про суддю Тетяну Денисюк, котра є дочкою ексглави харківської податкової Станіслава Денисюка.

5 грудня апеляція задовольнила скаргу прокурора САП і скасувала ухвалу про закриття кримінального провадження щодо судді, а також направила справу на новий судовий розгляд.

"Згідно з пред’явленим обвинуваченням, суддя ухвалила незаконне рішення у господарській справі та зобов’язала державне підприємство ПАТ "Укргазвидобування" передати на користь приватного товариства природний газ, попередньо арештований ухвалами слідчого судді у так званій "газовій справі" екснардепа-втікача", - повідомили в САП.

Крім цього, підсудна також задовольнила клопотання представника приватного підприємства і зменшила розмір пені. Її мали стягнути з товариства за основним позовом. Також згадана суддя відстрочила на рік виконання рішення щодо стягнення понад 3 млн грн боргу на користь "Укргазвидобування".

Нагадаємо, у травні 2018 НАБУ закінчило розслідувати справу судді, яка передала газ "Укргазвидобування" компанії екснардепа Онищенка. Слідство вважало, що Денисюк ухвалила незаконне рішення, крім цього, встановили низку інших порушень під час розгляду "газової справи".

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