Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів.
У повідомленні в Телеграм він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.
"Шановні жителі Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Є загроза ракетних ударів", – написав він о 12:59.
Станом на 13:04 повітряна тривога оголошена в Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, попередня масована ракетна атака росіян відбулася 23 листопада. Удари по інфраструктурі призвели до масштабної шкоди енергетичній системі.
Військово-політичне керівництво України попереджало, що найближчим часом ворог може завдати нового удару. Українцям під час повітряних тривог слід дотримуватися правил безпеки.