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Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів

Він закликав перебувати в укриттях. 

Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів.

У повідомленні в Телеграм він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.

"Шановні жителі Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Є загроза ракетних ударів", – написав він о 12:59.

Станом на 13:04 повітряна тривога оголошена в Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, попередня масована ракетна атака росіян відбулася 23 листопада. Удари по інфраструктурі призвели до масштабної шкоди енергетичній системі.

Військово-політичне керівництво України попереджало, що найближчим часом ворог може завдати нового удару. Українцям під час повітряних тривог слід дотримуватися правил безпеки. 

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