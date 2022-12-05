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Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім

Голова Миколаївської ОВА закликав зберігати спокій.

Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Ту-95 (ілюстративне фото)
Фото: Википедия

Росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6-8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій", – написав він у Telegram.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, протягом останніх трьох місяців кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною сильно скоротилася. Зараз російські літаки виконують десятки місій на день, а в березні – до трьох сотень.

Наразі Росія вже втратила понад 60 літаків, ймовірно, включно з додатковими винищувачами-бомбардувальниками Су-24М FENCER і штурмовиком Су-25 FROGFOOT минулого тижня, йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на сьогодні росіяни втратили 281 літак і понад 260 вертольотів.

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