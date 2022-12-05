Головне за ніч. Понеділок, 5 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Кривого Рогу і Запоріжжя, Міжнародний День волонтера, дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера і подякував їм за допомогу військовим.

"Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!" - написав Залужний у фейсбуці.

Він також зазначив, що стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.

"І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, відзначати 5 грудня як Міжнародний день волонтерів Генеральна асамблея ООН запропонувала у 1985 році. Наразі цей день відзначається багатьма неурядовими організаціями, громадянським суспільством і приватним сектором, а також підтримується програмою волонтерів ООН.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

Ворог завдав сімох ракетних та 32 авіаційних ударів, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 5 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні вже складають близько 91 690 військових.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 5 грудня ворог знову атакував ракетами Запоріжжя.

“Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста”, – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств.

Кілька потужних вибухів пролунало в Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по промисловому підприємству.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав він.

Резніченко також зазначив, що росіяни знову обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Сьогодні, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн.

У разі спроби продажу нафти з Росії за вищою ціною буде заборонено повʼязане з доставкою надання технічної допомоги, брокерських послуг та фінансових операцій.

Граничну ціну переглядатимуть, аби утримувати її на меншому хоча б на 5% від середньоринкової вартості рівні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

"Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені", - повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій - близько 180 організацій, серед них банки, ЗМІ та технологічні компанії. Новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 грудня.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!