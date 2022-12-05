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​"Ви завжди поруч": Залужний подякував волонтерам за допомогу ЗСУ

Головнокомандувач зазначив, що звільнені міста і села - це спільна заслуга.

​"Ви завжди поруч": Залужний подякував волонтерам за допомогу ЗСУ
Валерій Залужний
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав волонтерів Міжнародним днем волонтера і подякував їм за допомогу військовим.

"Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!", - написав Залужний у фейсбуці.

Він також зазначив, що стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.

"І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у 1985 році Генеральна асамблея ООН у спеціальній резолюції запропонувала відзначати 5 грудня як Міжнародний день волонтерів.

Наразі Міжнародний день волонтера відзначається багатьма неурядовими організаціями, громадянським суспільством і приватним сектором. Він також підтримується програмою волонтерів ООН.

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