​"Ви завжди поруч": Залужний подякував волонтерам за допомогу ЗСУ

Головнокомандувач зазначив, що звільнені міста і села - це спільна заслуга.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав волонтерів Міжнародним днем волонтера і подякував їм за допомогу військовим.

"Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!", - написав Залужний у фейсбуці.

Він також зазначив, що стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.

"І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у 1985 році Генеральна асамблея ООН у спеціальній резолюції запропонувала відзначати 5 грудня як Міжнародний день волонтерів.

Наразі Міжнародний день волонтера відзначається багатьма неурядовими організаціями, громадянським суспільством і приватним сектором. Він також підтримується програмою волонтерів ООН.