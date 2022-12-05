​Росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома ракетами, є загиблий та поранені

Також окупанти знову обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Уночі росіяни завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав він.

Резніченко також зазначив, що росіяни знову обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.

"Люди цілі. Деталі атаки уточнюються. У решті районів ніч минула без «прильтів» і на цю хвилину спокійно", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів у листопаді у Кривому Розі серйозних руйнувань зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури.