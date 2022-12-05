Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Іранські дрони погано пристосовані до холодної погоди, - ЗСУ
Іранські дрони погано пристосовані до холодної погоди, - ЗСУ
Українські зенітники збили Ка-52 російських окупантів
Українські зенітники збили Ка-52 російських окупантів
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома ракетами, є загиблий та поранені

Також окупанти знову обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

​Росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома ракетами, є загиблий та поранені

Уночі росіяни завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав він.

Резніченко також зазначив, що росіяни знову обстріляли Нікопольський район з  важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.

"Люди цілі. Деталі атаки уточнюються. У решті районів ніч минула без «прильтів» і на цю хвилину спокійно", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів у листопаді у Кривому Розі серйозних руйнувань зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також