У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі

У неділю ввечері у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої стався гучний вибух.
Про це повідомляють у київських пабліках та соцмережах.
"У людей вилетіли вікна, почалася пожежа. Припускають, що підірвався генератор. На місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленнях.
Причини та обставини інциденту встановлюються. Поліція наразі не коментує його.
Є попередня інформація про вибух газового балону.
Нагадаємо, у неділю, 4 грудня, через збій у роботі газового котла на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Він перебуває в лікарні.