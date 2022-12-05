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У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі

Попередньо - вибухнув газовий балон.

У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі
Фото: Фото із соцмереж

У неділю ввечері у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої стався гучний вибух.

Про це повідомляють у київських пабліках та соцмережах.

"У людей вилетіли вікна, почалася пожежа. Припускають, що підірвався генератор. На місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленнях.

Причини та обставини інциденту встановлюються. Поліція наразі не коментує його.

Є попередня інформація про вибух газового балону.

Нагадаємо, у неділю, 4 грудня, через збій у роботі газового котла на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Він перебуває в лікарні.

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