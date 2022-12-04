Інцидент трапився через збій у роботі газового котла.

На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом.

Про це повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, зранку 4 грудня у помешканні хлопчика стався збій в роботі газового котла.

У пресслужбі поліції додали, що близько 10-ої години до правоохоронців звернулися медичні працівники, які повідомили про отруєння неповнолітнього. Поліцейські Фастівського управління встановили, що в оселі перебувала 62-річна бабуся з онуком.

"Хлопчика госпіталізували до місцевої лікарні. Медики констатували отруєння чадним газом. Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує", - розповів очільник поліції Київщини.

Він закликав жителів області перевіряти справність роботи газових приладів, систем опалення та вентиляції.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, нещодавно у Київській області через отруєння чадним газом від генератора загинув чоловік. Його дружину встигли госпіталізувати.

Тим часом Міністерство охорони здоровʼя опублікувало поради, як вберегтися від отруєння чадним газом. Таке отруєння може виникнути від неправильного використання генераторів, пічок та інших нагрівальних приладів, потреба в яких зросла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.