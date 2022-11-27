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Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради від МОЗ

Міністерство також розповіло, яку першу допомогу необхідно надати потерпілим. 

Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради від МОЗ
Фото: rda-m-p.gov.ua

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало поради, як вберегтися від отруєння чадним газом. Таке отруєння може виникнути від неправильного використання генераторів, пічок та інших нагрівальних приладів, потреба в яких зросла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. 

Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але він може бути смертельним для людини і впливає на організм навіть у невеликих концентраціях. Про це повідомили на сайті міністерства охорони здоровʼя

Чадний газ виділяється під час роботи:

  • двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден, 
  • дров’яних/газових/вугільних печей, 
  • портативних бензинових генераторів, 
  • мийних машин, 
  • камінів, 
  • вугільних грилів, 
  • газових водонагрівачів,
  • гасових обігрівачі тощо.

"Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця", – йдеться у повідомленні. 

Якщо ж ви відчуваєте подібні симптоми і підозрюєте, що причиною їх може бути чадний газ, перш за все, – вимкніть усі прилади та відкрийте вікна, щоби впустити в приміщення повітря. Викличте аварійну газову службу за номером 104. Також потрібно викликати 103, вийти на відкрите повітря і винести потерпілого. Йому слід покласти подушку під голову, розстебнути комір і пояс. 

"Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню", – зазначили в міністерстві. 

Слід розуміти: реакція на отруєння чадним газом може розвинутися упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.

Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання неможливо визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку. 

Як уберегтися від отруєння чадним газом?

  • Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду.
  • Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення).
  • Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.
  • У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.
  • Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
  • Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.
  • Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу.
  • Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.
  • Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

Про безпечне використання генеаторів можна прочитати за посиланням. Цього тижня тільки в Київській області було зафіксовано декілька випадків отруєння чадним газом від генераторів, зокрема один – летальний. 

МОЗ на тлі тривалих відключень електроенергії та перебоїв із теплопостачанням публікував поради, як зберегти комфортну температуру. 

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