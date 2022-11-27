Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради від МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало поради, як вберегтися від отруєння чадним газом. Таке отруєння може виникнути від неправильного використання генераторів, пічок та інших нагрівальних приладів, потреба в яких зросла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але він може бути смертельним для людини і впливає на організм навіть у невеликих концентраціях. Про це повідомили на сайті міністерства охорони здоровʼя.
Чадний газ виділяється під час роботи:
- двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден,
- дров’яних/газових/вугільних печей,
- портативних бензинових генераторів,
- мийних машин,
- камінів,
- вугільних грилів,
- газових водонагрівачів,
- гасових обігрівачі тощо.
"Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця", – йдеться у повідомленні.
Якщо ж ви відчуваєте подібні симптоми і підозрюєте, що причиною їх може бути чадний газ, перш за все, – вимкніть усі прилади та відкрийте вікна, щоби впустити в приміщення повітря. Викличте аварійну газову службу за номером 104. Також потрібно викликати 103, вийти на відкрите повітря і винести потерпілого. Йому слід покласти подушку під голову, розстебнути комір і пояс.
"Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню", – зазначили в міністерстві.
Слід розуміти: реакція на отруєння чадним газом може розвинутися упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.
Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання неможливо визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку.
Як уберегтися від отруєння чадним газом?
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду.
- Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення).
- Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.
- У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.
- Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
- Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.
- Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу.
- Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.
- Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.
Про безпечне використання генеаторів можна прочитати за посиланням. Цього тижня тільки в Київській області було зафіксовано декілька випадків отруєння чадним газом від генераторів, зокрема один – летальний.
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