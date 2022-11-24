МОЗ оприлюднило кілька порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру

МОЗ оприлюднило кілька простих та дієвих порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я на своєму офіційному Telegram-каналі.
"Перше та головне – дотримуйтеся правил багатошаровості – одягайте одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна вкритися пледом чи ковдрою.
Ізолюйте приміщення! Дуже важливо не дати теплу «виходити» з приміщення. Найпростіше, що можна зробити самому – перевірити чи не тягне холодом з дверей та вікон. Згадайте, що робили бабусі в дитинстві, коли утеплювали на зиму вікна – потрібно зробити те саме. Також важливо памʼятати: все, що стоїть впритул до батарей, перешкоджає розповсюдженню тепла.
Відмовтеся від алкоголю! Алкоголь не зігріває взагалі, а дає лише уявне (фейкове) відчуття тепла. Під час вживання алкоголю розширюються судини, і кров приливає до поверхні тіла, водночас внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання тіла не можна.
Вживайте гарячі напої та їжу! Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися. В умовах віялових вимкнень електроенергії подбайте про якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло, або набрати окріп в місцях, де є генератор (у «Пунктах незламності», на заправці, у знайомих тощо). Якщо у вас газова плита, можна робити це в будь-який час.
Використовуйте грілку! Щоби зігріти постіль і зігрітися самому, можна налити гарячу воду в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко. Під ковдрою грілка зігріватиме вас до ранку. Проте будьте обережні: надійно закрийте кришку та не притуляйтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися.
Виконуйте фізичні вправи! Не сидіть на місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста руханка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод.
Використовуйте природне тепло! У сонячну погоду відкривайте штори – це додасть оселі пару градусів тепла. Вночі варто закривати штори, щоби запобігти додатковому охолодженню приміщення. Пам’ятайте, штори не мають закривати батареї" – йдеться у повідомленні.
Крім того, МОЗ застерігає дотримуватися правил пожежної безпеки та просить не використовувати для зігрівання приміщення прилади, не призначені для цього. Зокрема, в жодному разі не можна використовувати духову піч і газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири. Це може призвести до отруєння чадним газом.
Нагадаємо, 25% житлового фонду Києва досі лишаються аварійно відключеними від електропостачання. Припинення живлення та постачання води й опалення є наслідком учорашніх терористичних ударів Росії.