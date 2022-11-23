Під час відключень світла в Україні не працювала більшість банкоматів

Банківська система України зберігає стабільність попри продовження енергетичного терору та масові ракетні удари росіян по цивільній критичній інфраструктурі України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як зазначили у Нацбанку, під час масових відключень електроенергії в Україні продовжували обслуговуватись платіжні картки. Також у штатному режимі працювали безготівкові розрахунки.

За даними НБУ, під час відключень працювали понад 1,5 тис. банківських відділень та понад 3,8 тис. банкоматів.

“Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби”, - наголосили у пресслужбі регулятора.

Зазначимо, на кінець серпня 2022 року в Україні нараховувалось більше 35 тис. банкоматів.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.