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Під час відключень світла в Україні не працювала більшість банкоматів

Безготівкові розрахунки працювали у штатному режимі.

Під час відключень світла в Україні не працювала більшість банкоматів
Фото: Depositphotos\prykhodov

Банківська система України зберігає стабільність попри продовження енергетичного терору та масові ракетні удари росіян по цивільній критичній інфраструктурі України. 

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як зазначили у Нацбанку, під час масових відключень електроенергії в Україні продовжували обслуговуватись платіжні картки. Також у штатному режимі працювали безготівкові розрахунки.

За даними НБУ, під час відключень працювали понад 1,5 тис. банківських відділень та понад 3,8 тис. банкоматів.

“Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби”, - наголосили у пресслужбі регулятора.

Зазначимо, на кінець серпня 2022 року в Україні нараховувалось більше 35 тис. банкоматів.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. 

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