Енергоблоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключені, - Енергоатом

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

У компанії додали, що станції працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Видача відновиться, як тільки нормалізується робота енергосистеми. Наразі радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях у нормі.

В Енергоатомі додоли, що через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС.

"Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - зазначили в НАЕК.

Нагадаємо, про відключення енергоблоків Хмельницької АЕС спершу повідомив керівник ОВА Сергій Гамалій. Частина Хмельницького без води. Також відсутня напруга в більшості громадах області.