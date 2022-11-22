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Від російської агресії Укренерго зазнало збитків на понад 70 млрд грн, - Шмигаль

Над відновленням пошкоджених російськими ракетами та дронами енергомереж працюють 70 ремонтних бригад.

Від російської агресії Укренерго зазнало збитків на понад 70 млрд грн, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

За попередніми оцінками сума збитків Укренерго через військову агресію Росії становить понад 70 млрд грн.

Таку цифру озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він повідомив, що продовжуються ремонти та заміна пошкодженого обладнання.

"Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1000 кваліфікованих фахівців", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що через зниження температури зросло споживання електроенергії. 

"Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень. Критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових аварійних відключень", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що, ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький озвучив умови, за яких можливий блекаут.

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