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«Далеко не факт, що нас попереду чекає блекаут», - голова Укренерго

У його випадку відновлення енергосистеми розпочнеться одразу.

«Далеко не факт, що нас попереду чекає блекаут», - голова Укренерго
Володимир Кудрицький
Фото: Пресслужба НЕК Укренерго

В Укренерго розповіли умови, за яких можливий блекаут.

Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає кореспондент LB.ua.

«Можливість блекауту залежить від характеру та масштабу ушкоджень, що завдають енергосистемі під час конкретної ракетної атаки. Тобто від дуже багатьох факторів. Як спрацювала наша ППО, а в останній раз вона спрацювала відмінно. Куди та в які конкретно об’єкти долетіли ракети, які цілили. Який ступінь пошкоджень. Бо можна попасти в підстанцію та електростанцію та повністю знищити можливість працювати. Або ж нанести часткові ушкодження. Та яка саме комбінація цих влучень», - заявив він.

За його словами, важливим є також стан енергосистеми, рівень споживання до нанесення пошкоджень.

«Саме тому ми не публікуємо погодинний графік споживання, щоб не орієнтувати ворога стосовно ситуації в нашій системі. Тому неможливо спрогнозувати, коли може статися блекаут. Чи яка його ймовірність. Все залежить від того: чи будуть продовжуватися масовані ракетні атаки. Якщо так, то наскільки вони будуть успішними (для ворога)», - сказав він.

Кудрицький підкреслив, що «блекаут- це не є кінець світу. Блекаут - це повне або суттєве погашення енергосистеми. Після якого одразу відбувається її відновлення. Її роботи. Укренерго та інші енергетичні компанії, готуючись до найгірших сценаріїв, провели відповідні тренування та підготовчі заходи. Для того, щоб навіть у разі такої події всі чудово знали: що та хто буде робити, яким чином ми швидко будемо відновлювати роботу нашої енергосистеми», - запевнив він.

За його словами, наразі нема потреби для українців виїжджати за межі країни.

«Далеко не факт, що нас чекає попереду блекаут. Українська енергосистема вистояла під час останньої атаки. Та вже багато разів демонструвала свою стійкість», - підсумував він.

Нагадаємо, планові відключення електроенергії будуть продовжуватися. Графіки відключень пов'язані з тим, що є дефіцит генеруючих потужностей.

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