Більшість частин іранських БпЛА виробляються компаніями США та Європи, – WSJ

Це викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

"Фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГУР інформував, що на початку листопада Іран планував відправити в Росію чергову партію з понад 200 бойових дронів. Дрони у розібраному вигляді планувалось доставити Каспійським морем до порту Астрахань.