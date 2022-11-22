Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Більшість частин іранських БпЛА виробляються компаніями США та Європи, – WSJ

Це викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

Більшість частин іранських БпЛА виробляються компаніями США та Європи, – WSJ
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

"Фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГУР інформував, що на початку листопада Іран планував відправити в Росію чергову партію з понад 200 бойових дронів. Дрони у розібраному вигляді планувалось доставити Каспійським морем до порту Астрахань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також