Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі Оріхова

Російська армія вранці 22 листопада влаштувала обстріл Оріхова Запорізької області.

Внаслідок прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів", – написав він.

Старух наголосив, що область працює над вдосконаленням системи безпеки.

Окупанти неодноразово прицільно обстрілювали пункти видачі гуманітарної допомоги, черги за водою і хлібом. Аналогічні злочини відбувалися в Чернігівській області на початку повномасштабного вторгнення та в інших регіонах.