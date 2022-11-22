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Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі Оріхова

Загинула одна людина, поранені двоє. 

Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі Оріхова

Російська армія вранці 22 листопада влаштувала обстріл Оріхова Запорізької області. 

Внаслідок прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух

"Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів", – написав він. 

Старух наголосив, що область працює над вдосконаленням системи безпеки.

Окупанти неодноразово прицільно обстрілювали пункти видачі гуманітарної допомоги, черги за водою і хлібом. Аналогічні злочини відбувалися в Чернігівській області на початку повномасштабного вторгнення та в інших регіонах. 

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