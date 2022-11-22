У Київській області через негоду відбулись аварійні вимкнення світла

У Київській області через значний мокрий сніг та дощ та налипання мокрого снігу упродовж 21-22 листопада відбулися аварійні відключення електроенергії.

Станом на 9 годину знеструмленими лишалися 57 населених пунктів, 102 – частково. Через пориви вітру повністю знеструмлені 60 ліній електропередачі 6-10 кВ та 26 – частково, 1400 трансформаторних підстанцій, повідомили в Telegram Київської обласної військової адміністрації. "Бригади ДТЕК Київські регіональні мережі продовжують ліквідацію наслідків негоди", – йдеться у повідомленні. Фахівці вже повернули світло у 39 населених пунктів, що були знеструмлені повністю, та 66 – частково. Крім аварійних, наразі в області за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, вчора екстрені відключення відбулися і в Києві. На сьогодні заплановані відключення по графіку.