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У Київській області через негоду відбулись аварійні вимкнення світла

Світло повернули до 39 повністю знеструмлених сіл і міст. 

У Київській області через негоду відбулись аварійні вимкнення світла
Фото: EPA/UPG

У Київській області через значний мокрий сніг та дощ та налипання мокрого снігу упродовж 21-22 листопада відбулися аварійні відключення електроенергії.

Станом на 9 годину знеструмленими лишалися 57 населених пунктів, 102 – частково. Через пориви вітру повністю знеструмлені 60 ліній електропередачі 6-10 кВ та 26 – частково, 1400 трансформаторних підстанцій, повідомили в Telegram Київської обласної військової адміністрації.  "Бригади ДТЕК Київські регіональні мережі продовжують ліквідацію наслідків негоди", – йдеться у повідомленні.   Фахівці вже повернули світло у 39 населених пунктів, що були знеструмлені повністю, та 66 – частково.  Крім аварійних, наразі в області за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, вчора екстрені відключення відбулися і в Києві. На сьогодні заплановані відключення по графіку. 

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