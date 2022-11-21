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Київську область попередили про небезпечні погодні умови

На дорогах очікується ожеледиця. 

Київську область попередили про небезпечні погодні умови
Фото: kavun.city

У Київській області 22 листопада прогнозують небезпечні погодні умови, викликані мокрим снігом і дощем.

За прогнозом гідрометцентру, вночі буде мокрий сніг і дощ, подекуди налипання снігу та ожелидця. Вдень – без опадів, повідомили в Київській обласні військовій адміністрації.

Встановлено I рівень небезпечності. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла  На дорогах ожеледиця.

"Звертаємося до водіїв – будьте уважними та дотримуйтеся безпечної дистанції", – закликали в КОВА.

Нагадаємо, патрульна поліція дала поради пішоходам щодо правильного носіння світловідбивних елементів у темний час доби. Пішоходів з елементами, які передають рух тіла, видно на відстані до 319 метрів. Тому найефективнішими місцями кріплення світловідбивачів є рухливі частини: кінцівки, суглоби, тулуб. 

Носіння світловідбивних елементів особливо необхідне зараз, коли кількість вуличного освітлення в Україні зменшилася через російські обстріли обʼєктів енергетики. За даними міністерства внутрішніх справ, за останній місяць дві третини пішоходів загинули в темний час доби. 

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