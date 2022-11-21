Нова Зеландія ввела санкції проти 22 громадян РФ і Білорусі. У санкційному списку – дочки Путіна

Також під санкції потрапили дружина і діти Дмитра Пєскова, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна і родичі Олександра Лукашенка.

Нова Зеландія ввела нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.

Про це заявила глава МЗС країни Наная Махута.

Махута нагадала, що вперше Нова Зеландія запровадила санкції проти політичної і економічної еліти Росії у березні цього року. Подальші санкції були введені у травні і у вересні.

Наразі санкції спрямовані проти 22 представників еліти Російської Федерації, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну і були винагороджені за свою лояльність богатством і впливом.

Цього разу під санкції потрапили доньки Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).

У санкційному списку також опинилися чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

Нагадаємо, вчора Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре. Він зустрівся з головою оборонного відомства України Олексієм Резніковим.