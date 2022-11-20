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Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії

Під час європейського турне Піні Енаре також відвідав Польщу.

Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії
Фото: Піні Енаре у Twitter

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну і зустрівся з головою оборонного відомства України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє сайт уряду Нової Зеландії.

Зазначається, що у Києві Піні Енаре вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим.

"Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною", – заявив міністр оборони Нової Зеландії.

 

За його словами, Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великій Британії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до Британії ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.

Під час європейського турне Піні Енаре також відвідав Польщу. Він зустрівся з міністром оборони країни Маріушем Блащаком.

Нагадаємо, в Україні на війні проти російської окупації загинув військовий з Нової Зеландії. 

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