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Членство України в НАТО потрібне для безпеки Європи та світу, - Порошенко у Галіфаксі

Експрезидент беру участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі.

Членство України в НАТО потрібне для безпеки Європи та світу, - Порошенко у Галіфаксі
Фото: eurosolidarity.org

Повноцінне членство України в НАТО є головною запорукою миру в Європі та світі, вважає лідер "Європейської Солідарності", експрезидент України Петро Порошенко. Про це він заявив журналістам у Галіфаксі під час щорічного Міжнародного безпекового форуму, повідомляє пресслужба "ЄС".

Він нагадав, як рік тому на цьому ж Форумі закликав західних партнерів дати Україні більше оборонної зброї та запровадити жорсткі превентивні санкції проти Росії, які б зупинили повномасштабне вторгнення. 

«Рівно рік тому у Галіфаксі мої меседжі полягали в наступному. Якщо світ надасть Україні новітню оборонну зброю, якщо світ застосує проти Російської Федерації ембарго і санкції, це може зупинити повномасштабну агресію в Україні. Інакше вона є невідворотною. Це я казав у листопаді 2021 року. Я казав як для наших західних партнерів, так і для України», – констатує Порошенко. 

«Сьогодні ми підтверджуємо дуже важливу актуальність постачання зброї і поглиблення санкцій. І третє – відкрити двері в НАТО для України. Без вирішення питання повноцінного членства України в НАТО вирішити питання безпекової кризи в Європі і в світі неможливо», – переконаний Петро Порошенко. 

Він зазначив також, що Україна потребує грошей поточного фінансування для вирішення дефіциту бюджету, щоб фінансувати в тому числі оборону країни, та запасних частин для об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, більш як 50% якої зруйновано.

«Але нам додатково до трансформаторів і генераторів точно потрібна протиракетна оборона, яка прикриє з повітря, закриє небо над об’єктами критичної інфраструктури. І дуже важливо, що ми зараз пакуємо саме такий пакет допомоги Україні. Разом з допомогою по енергетиці – бо люди при мінусових температурах сидять по 12 годин або може й більше без світла, без тепла, без води», – говорить Порошенко. 

Як відомо, головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.

У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.

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