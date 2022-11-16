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​Лідери G20 засудили вчорашню російську ракетну атаку на Україну, – заява

Також лідери “Великої двадцятки” запропонували Польщі підтримку у розслідуванні вибуху біля кордону з Україною.

​Лідери G20 засудили вчорашню російську ракетну атаку на Україну, – заява
Фото: EPA/UPG

Лідери Канади, Європейської комісії, Європейської ради, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Великої Британії та США на зустрічі G20 засудили ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.

Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

“Ми засуджуємо варварські ракетні удари, які Росія завдала у вівторок українським містам та цивільній інфраструктурі”, – йдеться у спільній заяві лідерів G20.

Зазначається, що на зустрічі “Великої двадцятки” також обговорювали вибух, який стався вчора у східній частині Польщі неподалік кордону з Україною.

 

“Ми пропонуємо Польщі нашу повну підтримку та сприяння у подальшому розслідуванні. Ми домовилися залишатись у тісному контакті для визначення необхідних подальших кроків у міру продовження розслідування”, – зауважили лідери G20.

“Велика двадцятка” знову підтвердила підтримку України та українського народу перед російською агресією, а також готовність притягнути Росію до відповідальності за її зухвалі напади на українські території навіть у той час, коли G20 проводить зустріч з метою подолання ширших наслідків війни.

Лідери G20 висловили співчуття сім'ям загиблих у Польщі та Україні.

Нагадаємо, у підсумковій декларації за результатами саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. 

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