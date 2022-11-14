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У Мін'юсті пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації допоможе працювати із арештованими активами РФ

Держави, де є арештовані росактиви, уже можуть працювати над відповідним компенсаційним механізмом.

У Мін'юсті пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації допоможе працювати із арештованими активами РФ
Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.

Про це йдеться в дописі заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої у Facebook.

За її словами, держави, де є арештовані росактиви, уже можуть працювати над відповідним компенсаційним механізмом.

"Країни, в яких знаходяться заарештовані активи РФ, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм скласти міжнародний Договір по притягненню РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією РФ збитків", - пояснила Мудра.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила 14 листопада резолюцію про відшкодування Росією збитків, завданих Україні. Рішення підтримали 94 країни.

Днями Великобританія заморозила російські активи на суму 18 мільярдів фунтів.

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