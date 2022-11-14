"Євросолідарність" вимагає повернути акредитації іноземним ЗМІ, які показали репортажі зі звільненого Херсона

Весь світ завдяки цим кадрам побачив, що Херсон – це Україна, вважає співголова фракції.

Політична партія «Європейська Солідарність» вимагає переглянути рішення про позбавлення акредитації іноземних журналістів, які висвітлювали репортажі з Херсона. Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Європейська Солідарність» публічно звертається до компетентних осіб з вимогою негайно переглянути рішення про позбавлення акредитації журналістів провідних іноземних ЗМІ за історичні репортажі з Херсона.

«Весь світ завдяки цим кадрам побачив, що Херсон – це Україна, як щиро вітають тут українську армію визволителів і яку вагу має тут український прапор!», – переконана Геращенко.