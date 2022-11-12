Порошенко привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку і зустрівся із бійцями ССО

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку і зустрівся із бійцями Сил спеціальних операцій. За словами Порошенка, ці хлопці одними з перших заходять на окуповані території під час їхнього визволення.



«Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт», – зазначив п’ятий президент.

«Сьогодні ми тут, на Сході. Ми звільнили Херсон, і я не маю жодного сумніву, що ми звільнимо Донецьк, ми звільнимо Луганськ, ми звільнимо Крим і ми звільнимо кожен клаптик української землі», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що ситуація непроста ситуація, але «наші військові обіцяють нам приносити гарні новини».

«А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каримати та спальники. Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від рашистської нечисті», – переконаний Порошенко.



«Наші бійці сповнені рішучості для того, щоб це реалізувати. А від нас з вами дуже залежить, щоб ми робили три речі. Перше – щоб ми підтримували Збройні Сили, і в цьому є наша визначальна відповідальність. Друге – щоб ми забезпечили міжнародну підтримку України. І третє – ми точно маємо демонструвати єдність, в тому числі і у Верховній Раді, щодо законодавчого забезпечення нашої перемоги – антикорупційної політики, ефективного підвищення економіки, захисту українських військових, захисту української землі і захисту українського народу», – наголосив Порошенко.