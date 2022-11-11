ГУР Міноборони підтвердило захід у Херсон українських військових. Росіянам порадили здаватись у полон

У випадку добровільної здачі в полон Україна гарантує життя і безпеку.

Херсон повертається під контроль України, в місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Основне угруповання військ окупантів з Херсон відступило, будь-які спроби протидії захисникам з боку тих, кого покинули, будуть знищені. Кожен російський військовий, який буде чинити спротив, буде знищений. Полон – єдиний шанс на життя, повідомили в ГУР Міноборони.

Розвідники опублікували звернення до окупантів, яких їхнє командування кинуло в Херсоні, російською мовою.

Наголошується, що у випадку добровільної здачі в полон Україна гарантує життя і безпеку.

"Якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно "призвали" та примушували воювати на стороні росії, повідомте українським військовим про це. На допиті ви маєте повідомити свої дані: прізвище, імʼя, побатькові, звання, дату народження, особистий номер", – зазначили в ГУР.

Речниця обʼєднаних сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголосила, що бойова робота триває.

Від початку заходу російських військ до міста, що відбулося 2 березня, херсонці мужньо чинили спротив окупації. Вони захащили місто, виходили на мітинги, розвинули потужний рух спротиву.

9 листопада російське міністерство оборони заявило про нібито вихід своїх військ із правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра. Фактично було оголошено, що окупанти полишають Херсон – місто розташоване на правому березі.

10 листопада вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що не можуть підтвердити чи спростувати дані про "вихід військ" окупантів. Там наголосили, що ймовірне відведення сил окупантів повʼязано з активними діями сил оборони.

Того ж дня ОК "Південь" підтвердило часткове відведення сил ворога на лівий берег.

11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.

Вдень 11 листопада херсонці вийшли в центр міста з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено біля будівель ОДА і поліції.