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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії

Про втрати чи пошкодження інфраструктури повідомлень не було.

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії
Обстріл, Чернігівщина (ілюстративне фото)
Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні пообіді російські окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 11:25 до 11:40 зафіксовано дев'ять приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація також не надходила.

Наггадаємо, обласна військова адміністрація закликала мешканців прикордоння Чернігівщини розглянути варіанти переїзду з потенційно вразливої території.

Районні військові адміністрації та місцеве самоврядування мають провести роботу стосовно обговорення з населенням можливостей таких переселень.

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